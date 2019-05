Raddoppio della Carrarese !

Valente in cntropiede spiazza Gori per il 2-0 azzurro

Carrara - 10' Preme il Pisa che si rende pericoloso in due occasioni

[CAR 1-0 PIS]



7' Contropiede vincente della Carrarese. Maccarone serve Valente che infila Gori

[CAR 2-0 PIS]



5' Cross dalla destra di Mesucci, Borra para

[CAR 1-0 PIS]



Partiti per il secondo tempo

-------------------



Si va all'intervallo.

[CAR 1-0 PIS]



45' Di Quinzio dal limite pallone alto sulla traversa

[CAR 1-0 PIS]



38' GOL CARRARESE! Bentivegna si smarca sulla destra entra in area e la mette sotto la traversa

[CAR 1-0 PIS]



33' Batti e ribatti in area azzurra, svelta la difesa della Carrarese

[CAR 0-0 PIS]



29' tiro dal limite di Di Quinzio para Borra

[CAR 0-0 PIS]



27' Premono gli azzurri, Pisa sulla difensiva. Valente ci prova , fuori

[CAR 0-0 PIS]



25' Biasci scatta sulla sinistra e mette al centro, Gori para in tuffo

[CAR 0-0 PIS]



18' Carrarese pericolosa in mischia ma Gori para a terra

[CAR 0-0 PIS]



16' Ci prova Minesso su calcio piazzato dalal sinistra ma ancora Borra non si fa sorprendere

[CAR 0-0 PIS]



14' Cross di Birindelli dalla destra Borra è pronto

[CAR 0-0 PIS]



Partiti

[CAR 0-0 PIS]



Carrarese : Borra; Carissoni, L. Ricci, Karkalis, G. Ricci; Varone, Rosaia; Bentivegna, Biasci, Valente; Tavano. All Baldini



Pisa : Gori; Birindelli, Benedetti, Meroni, De Vitis; Marin, Gucher, Di Quinzio; Minesso Masucci, Pesenti. All. D’Angelo



Arbitro: Miele di Torino . Ass. Colinucci / Massimino. Q. U . Gualtieri



----------------



Squadre in campo. Carrarese in maglia azzurra, calzoncini azzurri e calzettoni bianchi. Pisa in completo giallo.

Spettacolari coreografie nei due settori. "Andro' dove il mio cuor mi portera' senza paura" recitano gli striscioni in gradinata da parte azzurra. I pisani rispondono con bandiere nere e blu e con lo striscione "Lottiamo Ancora".



Primo atto della fase nazionale playoff. Sul rettangolo di gioco dello Stadio dei Marmi di fronte Carrarese e Pisa. Il match di ritorno in programma mercoledi sera (20.30) all'Arena Anconetani.

Curva sud (620 posti) dei tifosi pisani completamente esaurita. Anche in Gradinata il pubblico di casa si sta posizionando sui gradoni. Scambio di cori amichevoli tra le due tifoserie in ricordo degli ultras delle due fazioni scomparsi. Clima sereno, nonostante la fine del gemellaggio i rapporti tra le due fazioni ultras restano in ogni caso amichevoli e senza attriti.