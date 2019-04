R.Siena-Carrarese 0-0. Gli azzurri sono partiti molto determinati. Gol annullato a Biasci

Diretta LIVE del match del Franchi

Carrara - 12' D'ambrosio al tiro, para Borra

[SIE 0-0 CAR]



10' Latte Lath dalla sinistra serve Biasci, respinto

[SIE 0-0 CAR]



8' Spunto di Biasci che serve Maccarone, sul tap in lo stesso Biasci realizza ma l'arbitro annulla per fallo di mano di Big Mac

[SIE 0-0 CAR]



1' Partiti.

[SIE 0-0 CAR]



Manca poco al match del "Franchi" di Siena tra gli azzurri di Baldini ed i bianconeri di casa per una gara importantissima ai fini dell'alta classifica.



Nei due anticipi pomeridiani la Juve B ha espugnato Gozzano 2-1 mentre Cuneo-Albissola è terminata 1-1.



Le formazioni ufficiali



ROBUR SIENA (4-3-1-2): Contini; Romagnoli, D'Ambrosio, Rossi, Imperiale; Gerli, Arrigoni, Vassallo; Guberti; Aramu, Gliozzi All. Michele Mignani



CARRARESE (4-3-3): Borra; Carrisoni, L.Ricci, Alari, Scaglia; Rosaia, Cardoselli, Varone; Latte Lath, Maccarone, Biasci. All. Silvio Baldini



ARBITRO: Cudini di Fermo (Poentini-Melchiorre)