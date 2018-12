Prima sconfitta al `Dei Marmi ` per gli azzurri, Carrarese 1 - 2 Robur Siena

I ragazzi di mister Baldini cadono e perdono il primo posto in classifica

Carrara - Marcatori Carrarese: 78° Coralli



Marcatori Robur Siena: 8° Vassallo, 80° Cianci



Secondo Tempo



Ore 16:23 dopo 5 minuti di recupero si chiude la partita



35° minuto: azione molto dubbia per il Siena che si conclude con Il vantaggio con il gol di Cianci



33° minuto: azione confusa degli azzurri che si conclude con il tocco in rete di Coralli per il pareggio



13° minuto: appena entrato Biasci va subito vicino al gol con una conclusione che finisce di poco fuori



9° minuto: bella azionata prolungata per gli azzurri con D'Ambrosio alla fine che la spazza



2° minuto: subito pericoloso il Siena con una bella punizione di Aramu respinta da Borra



Ore 15.33 inizia il secondo tempo



Primo Tempo



Dopo 1 minuto di recupero si chiude il primo tempo



37° minuto: ancora pericolosi in ripartenza gli ospiti con Aramu che manca di poco il raddoppio



20° minuto: prima vera occasione per gli azzurri con Tavano che a giro prova a battere Contini che respinge



16° minuto: ancora Siena pericoloso con Gliozzi, ma Borra questa volta respinge



8° minuto: bel colpo di tacco di Gliozzi a smarcare Vassallo che a giro batte Birra per il vantaggio ospite



5° minuto: bella verticalizzazione di Vassallo per Gliozzi che non trova la porta



Ore 14:30 inizia la partita



Carrarese: Borra, Carissoni (26° st Varga), Agyei, Ricci L., Ricci G., Rosaia, Pugliese, Tavano, Piscopo (12° st Biasci), Valente, Maccarone (12° st Coralli). A Disp.: Mazzini, Alari, Rollandi, Shehu, Mobilio, Karkalis. All.: Silvio Baldini



Robur Siena: Contini, Arrigoni, D'Ambrosio, Gliozzi, Aramu (31° st Cianci), Di Livio (20° st Cristiani), Rossi, Romagnoli (40° st Russo), Sbrissa, Vassallo (40° st Brumat), Imperiale. A Disp.: De Santis, Zanon, Guberti, Cefariello, Fabbro, Nardi. All.: Michele Mignani