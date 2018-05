Play-Off, Viterbese-Carrarese: sfatare il tabù e continuare il sogno

Azzurri contro la “bestia nera” Viterbese. Negli ultimi quattro confronti, solo un punto per la Carrarese e stasera l' "X" non basterebbe

Carrara - Con ancora addosso l'adrenalina della netta vittoria sulla Pistoiese, nel primo turno dei Play-Off, i tifosi marmiferi si apprestano a vivere un'altra notte al cardiopalma. Stasera infatti, la Carrarese sarà impegnata allo Stadio “E. Rocchi” contro la Viterbese, una sfida da dentro o fuori dove i locali, allenati dall'ex Sottili, hanno il vantaggio di disporre di due risultati su tre per alimentare il sogno cadetteria. I padroni di casa nella stagione regolare sono arrivati sesti, due punti avanti ai marmiferi e negli scontri “testa a testa” hanno avuto sempre la meglio, 4-3 a Viterbo e 0-1 a Carrara. Non entusiasmanti nemmeno i precedenti datati 2016/17, dove la squadra del Presidente Camilli totalizzò quattro punti sui sei disponibili. Che sia la volta buona per invertire la rotta e sfatare questo tabù?

Il tifo azzurro nonostante il turno infrassettimanale e i 332 km che considerato il viaggio di ritorno fanno 664 Km da fare in poche ore non si sono fatti impressionare e hanno risposto presente e comunque vada, quasi 600 unità si recheranno allo stadio per spingere avanti la Carrarese.

Nel precedente turno i laziali hanno regolato 2-1 il Pontedera, formazione toscana che ha agganciato il treno “spareggi promozione” grazie alla vittoria dell'Alessandria nella Coppa Italia di categoria che in Finale ha battuto proprio la Viterbese.

Nella lista dei convocati di mister Baldini, leggiamo un po' a sorpresa il nome di Tavano, il bomber casertano sarà con la squadra ma le possibilità di vederlo in campo anche per pochi minuti sono rasenti allo zero. Nelle scorse settimane è davvero filtrato poco sulle sue condizioni di salute ma le sensazioni che si avvertivano erano molto negative e la scelta di portalo con la squadra sembrano più frutto di pretattica che altro. Sempre assenti Andrei e Bentivegna, che sarà out per tutta la stagione per il problema riportato alla spalla. Probabilmente nel 4-2-3-1 “baldiniano” dovrebbero cambiare pochi interpreti rispetto al match con la Pistoiese, Biasci sembra favorito su Cais per una maglia da titolare. Nella Viterbese due assenze importanti, visto che sicuramente mancheranno il lungodegente Musacci e il difensore centrale Rinaldi; mentre resta in forse Baldassin. Il centrocampista scuola Chievo Verona farà di tutto per esserci, in caso contrario pronto Cenciarelli.



La terna arbitrale:



l'arbitro del secondo turno Play-off sarà Simone Sozza di Seregno. Il "fischietto" della sezione brianzola sarà coadiuvato da Gamal Mokhtar di Lecco e Fabrizio Lombardo di Sesto San Giovanni.



Gli ex:



due gli ex del match. Il primo dietro la scrivania, stiamo parlando del diesse Nelso Ricci che è arrivato a Viterbo a campionato in corso così come l'altro ex che è mister Stefano Sottili.



I precedenti:



la Viterbese è un avversario mal digerito dalla Carrarese. Nella passata stagione su sei punti, i laziali ne conquistarono quattro. Infatti la Viterbese vinse in casa 2-1 (Marsili e doppietta di Marano) e pareggiò al “Dei Marmi” (Neglia e Miracoli). La formazione del Presidente Camilli quest'anno è riuscita a fare meglio, ottenendo bottino pieno. Due sfide e due vittorie, 4-3 al “Rocchi” e 0-1 a Carrara.



Qui Viterbo, parla mister Sottili:



“La Carrarese ha disputato un girone di ritorno strepitoso, ed un plauso lo merita mister Baldini che è davvero un lusso per questa categoria: giocano bene, stanno davvero in forma e con loro arriveranno tantissimi tifosi, merito di una simbiosi tra città e club risbocciata dopo anni”. (fonte: tusciaweb.eu)



Le quote:



Viterbsese favorita a 2,25. Segno “X” che triplicherebbe l'importo giocato e blitz marmifero a 3,25.



Probabili formazioni:



Carrarese (4-2-3-1): Borra, Rosaia, Ricci, Murolo, Baraye, Agyei, Tentoni, Tortori, Foresta, Biasci, Coralli. All.: S. Baldini.



Viterbese (4-3-3): Iannarilli, Celiento, Sini, Atanasov, De Vito Di Paolantonio, Benedetti, Baldassin, Vandeputte, Jefferson, Calderini. All.: S. Sottili.