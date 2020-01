Carrara - Un solo punto dopo due vittorie consecutive per la Carrarese di Baldini, che pareggia allo stadio Melani di Pistoia raggiungendo quota 39 punti e agganciando (in via temporanea) il Renate al terzo posto. Si è trattato della terza gara in una settimana per gli azzurri, che adesso avranno a disposizione due giorni per ricaricare le batterie in vista della prossima gara casalinga contro la Giana Erminio.



Prosegue intanto il sondaggio "Vota il miglior gialloazzurro 2019/2020", alla sua quarta tappa. Dopo Infantino (Alessandria-Carrarese), Valente (Carrarese-Siena) e Cardoselli (Carrarese-Pontedera), chi sarà il man of the match di Pistoiese-Carrarese?



Per votarlo ci sarà tempo fino a domani sera alle 18. Ricordiamo come sempre che, al termine del campionato, l'azzurro più votato verrà omaggiato dall’agenzia Datitour di Marina di Carrara con un weekend in in un Hotel Spa 4 stelle in Toscana.