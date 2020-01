Pistoiese 1 - 1 Carrarese: gli azzurri portano a casa un punto

Carrara - Ore 22:39: triplice fischio dell'arbitro. La Carrarese esce dal Melani di Pistoia con un punto. Un brutto approccio al secondo tempo è costato il gol del pari agli azzurri con l'autogol di Tedeschi. Arancioni che si sono poi limitati a gestire l'incontro anche con diverse perdite di tempo. La Carrarese negli ultimi minuti ha provato a trovare il secondo gol ma invano. Ci sono dubbi su un presunto rigore non concesso alla Carrarese per atterramento di Valente a 30 secondi dal termine.



23'st: punizione di Valente ma il pallone esce alla destra di Pisseri.



21'st: Calderini ruba palla nella metà campo arancione, serve Infantino che prova una giocata al volo ma non centra lo specchio.



20'st: tiro alto sopra la traversa di Valiani.



2'st: la Pistoiese pareggia con un autorete di testa di Tedeschi.



Ore 21:50: iniziato il secondo tempo.



Ore 21:36: le squadre rientrano negli spogliatoi. Nei primi 30 minuti si è vista una partita bloccata: la Pistoiese attendeva la Carrarese nella sua trequarti per poi ripartire in contropiede mentre gli azzurri trovavano poco spazio per impensierire la difesa ospite. Solo la magia di Calderini ha permesso alla squadra ospite di perforare la linea difensiva arancione e così andare in vantaggio. Per Infantino si tratta del 15° gol stagionale.



46': tiro strozzato di Valente che Pisseri blocca senza problemi.



40'pt: Punizione di Dametto che sfiora l'incrocio dei pali alla destra di Pulidori.



37'pt: GOL CARRARESE: super giocata di Calderini che di tacco serve Cardoselli. Il numero 21 la mette in mezzo per Infantino che nell'area piccola non sbaglia.



34'pt: Cardoselli recupera palla, si invola verso l'area di rigore ospite, dopodichè serve Valente che, non stoppando bene il pallone, si defila leggermente calciando poi addosso a Pisseri.



32'pt: valente calcia dalla lunetta ma un difensore neutralizza la battuta e la palla arriva comoda tra le mani di Pisseri.



27'pt: punizione di Mignanelli che pesca in mezzo all'area Murolo che però non centra lo specchio.



24'pt: la Carrarese comincia a farsi vedere dalle parti di Pisseri.



17'pt: primo squillo del match firmato dalla Pistoiese: calcio di punizione dai 25 metri, conseguente colpo di testa di Camilleri che esce veramente di poco con Pulidori immobile a vedere la sfera che si spegne sul fondo.



10'pt: nessuna azione degna di nota. Partita giocata soprattutto nel cerchio di centrocampo. Con la Pistoiese che difende a 5, la Carrarese non trova spazi.



Ore 20:48: fischio d'inizio dell'incontro.



Tutto pronto allo stadio Marcello Melani di Pistoia per la sfida fra la squadra di casa e la Carrarese che avrà inizio alle ore 20.45.

Ecco le formazioni:



PISTOIESE: Pisseri, Mazzarani, Dametto, Valiani, Bordin, Gucci, Morachioli, Camilleri, Vitiello, Capellini, Ferrarini. A disp.: Salvalaggio, Terigi, Cerretelli, Falcone, Llmas, Spadoni, Favale, Viti, Spinozzi, Bortoletti, Tempesti, Cappellini. All.: Giuseppe Pancaro.



CARRARESE: Pulidori, Ciancio, Tedeschi, Murolo, Mignanelli, Foresta, Damiani, Valente, Cardoselli, Calderini, Infantino. A disp.: Pinna, Conson, Mezzoni, Pasciuti, Agyei, Fortunati, Centonze, Tavano, Maccarone. All.: Silvio Baldini