Pallamano, Carrara sconfitta in casa da Grosseto

- Ieri, 5 febbraio, il PalaSport di Avenza ha ospitato l'undicesima giornata (seconda di ritorno) del campionato di Serie B, girone Toscana/Umbria/Liguria, di. I paladini di casa dellahanno affrontatoalle 21.00, cercando una vittoria che manca ormai dall'11 dicembre.La formazione apuana al termine della gara ha dovuto però cedere alla più forte Grosseto capace di battere i carraresi sia all'andata che al ritorno.Il punteggio di 35-44 in favore dei maremmani condanna Carrara a rimanere a quota 5 punti in classifica, figli di due vittorie un pareggio, ottenuto nel sentitissimo derby controIn attesa dei risultati delle altre squadre del girone, che giocheranno sabato 8, Carrara rimane al terzultimo posto in classifica. Gli apuani avranno 10 giorni per preparare il prossimo incontro in trasferta contro, squadra già battuta lo scorso 6 novembre ad Avenza per 35-24.Per la prossima gara casalinga gli appassionati di handball dovranno aspettare il prossimo 19 febbraio. Quel mercoledì Carrara affronterà l'ultima della classe, formazione di Poggio a Caiano in provincia di Prato, sperando in un PalaSport gremito come nelle migliori occasioni di sport.

NICOLA BONGIORNI