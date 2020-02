Pallamano, Carrara perde e nasce polemica per il post su Facebook

- Nel girone di Toscana-Umbria-Liguria della Serie B di Pallamano, Carrara non riesce a invertire il trand negativo degli ultimi mesi e incassa la quinta sconfitta consecutiva sul campo di Pallamano Prato.Una partita combattuta, quella dello scorso 16 febbraio, e tirata fino al suono della sirena che ha fermato il punteggio sul 33-29 in favore della formazione di Prato.Con la sconfitta, Pallamano Carrara rimane ferma a quota 5 punti al terzultimo posto in classifica a +1 dalle due formazioni appaiate dietro: Montecarlo e Pallamano Medicea. E proprio contro Medicea se la vedranno i carraresi, domani 19 febbraio al PalaSport di Avenza, per ritrovare una vittoria che manca ormai da due mesi e per evitare un sorpasso e un peggiorarsi della situazione.Situazione che sui social nel post gara si era fatta bollente per un post Facebook pubblicato dalla società apuana e poi condiviso dalla sezione Toscana della FIGH. Il classico post in cui la società racconta ai propri tifosi l'andamento della gara. Solo che questa volta sembrerebbero esserci stati dei problemi su alcune affermazioni infelici da parte dei carraresi riguardo la comunità cinese a Prato e il coronavirus di cui tanto si parla.Subito sono arrivati sotto il post condiviso dalla federazione dei commenti di sdegno, tanto che uno dei gestori della pagina è stato costretto a rimuovere il contenuto e a scusarsi prendendo le distanze dalle affermazioni definite razziste. Il post non è più reperibile nemmeno sulla pagina della Pallamano Carrara.Una brutta pagina di storia che speriamo possa essere dimenticata al più presto per lasciare spazio agli eventi che devono interessare i veri sportivi: quelli del campo.

NICOLA BONGIORNI