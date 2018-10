Pallamano Carrara, derby amaro

Al PalAvenza gli azzurri lottano ma devono cedere allo Spezia che passa per 24-21

Carrara -

Non è andato nel migliore dei modi per la Pallamano Carrara l'esordio casalingo nel campionato di Serie B interregionale Area 5 (Toscana-Umbra-Liguria). Gli azzurri hanno infatti dovuto cedere per 24-21 allo Spezia in un derby molto acceso seppur giocato con estrema correttezza da entrambe le squadre che si sono affrontate in una gara entusiasmante dove lo Spezia è riuscito ad allungare nel secondo tempo dopo che la prima frazione di gara aveva visto Carrara avanti in parecchie circostanze e poi si era conclusa sul punteggio di 11-11. La Pallamano Carrara non riesce nell’impresa di battere i cugini dello Spezia. Tanti gli ex in campo nella squadra ligure: Mazzi, Fedi, Macci, Perotto e Vergassola.

Sulla panchina del Carrara lo spezzino Anghileri al suo primo anno da allenatore di una squadra Senior. Davanti ad un folto pubblico Carrara parte forte e gestisce bene un margine di 2, 3 reti per la prima parte di gioco. Nella ripresa la coppia Anghileri-Del Monte prova e riprova fino al fischio finale. Spezia +3 (21-24) e tra gli applausi del pubblico finisce il derby della Serie B. Pallamano Carrara che resta ancora a quota zero punti in due partite ma che sta già pensando al prossimo appuntamento stagionale ovvero la trasferta di Massa Marittima.



I risultati della II° giornata del campionato di serie B Area 5 (Toscana-Umbra-Liguria).

Pallamano Carrara-Pallamano Spezia 21-24, Pallamano Tavarnelle-Pallamano Poggibonsese 26-26, Massa Marittima-Bastia Umbra 35-28, Pallamano Prato- Medicea 24-13, Pallamano Grosseto-Pallamano Montecarlo 30-26.



La classifica dopo due turni di campionato è la seguente.

Pallamano Tavarnelle 3, Pallamano Poggibonsi 3, Pallamano Grosseto 3, Massa Marittima 3, Pallamano Spezia 2, Pallamano Prato 2, Pallamano Montecarlo 2, Pallamano Carrara 0,Pallamano Medicea 0.



Il programma del prossimo turno ,III° giornata del girone d'andata.

Medicea-Ego Tavarnelle, Poggibonsi-Pallamano La Spezia, Olimpic Massa Marittima-Pallamano Carrara,. Grosseto-Prato, Bastia-Montecarlo.