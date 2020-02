Carrara - Si apre questa mattina, come di consueto, il sondaggio che offre ai tifosi della Carrarese l'opportunità di decretare il "man of the match" dell'ultimo turno di campionato. Un'altra inaspettata sconfitta, quella sul campo dell'Olbia, che continua a frenare la corsa degli azzurri.



Tempo per votare fino a domani, martedì, alle 18. Al termine della stagione il conteggio totale dei voti che determinerà un unico man of the match, quello più votato in assoluto, che verrà omaggiato dall'agenzia Datitour di Andrea Vatteroni (Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle in Toscana.



Di seguito la possibilità di votare.