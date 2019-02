Novara 0 - 1 Carrarese: Piscopo porta in vantaggio gli azzurri

Per tornare a vincere

Carrara - Primo Tempo



40° minuto: ammonito Tavano che stende al limite dell'area Tartaglia, della punizione si inarica Gonzales che tira sul palo di Borra mandando a lato di poco [ NOV 0 - 1 CAR]



36° minuto: GOL CARRARESE. Nel miglior momento dei piemontesi la Carrarese passa in vantaggio con una grande azione di Tavano portata a termine da Piscopo [ NOV 0 - 1 CAR]





22° minuto: ancora nel vivo dell'azione Carissoniche smorza in angolo un tiro pericoloso di Eusepi [ NOV 0 - 0 CAR]



21° minuto: vicino al gol il neo-entrato Carissoni dopo un'ingenuità della difesa che poi si immola alla difesa della porta respingendo in angolo [ NOV 0 - 0 CAR]



7° minuto: il Novara inizia indubbiamente più forte degli azzurri andando vicino alla rete più volte, soprattutto in questa occasione con Bastoni che al volo si coordina bene e sfiora il palo [ NOV 0 - 0 CAR]



Ore 14:30 inizia la partita dopo 1 minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'incendio in Brasile sul campo del Flamengo



Novara: Di Gregorio, Tartaglia, Bove, Eusepi, Visconti, Ronaldo, Bastoni, Bianchi, Gonzalez, Cacia, Sbraga . A Disp.: Benedettini, Drago, Fonseca, Manoni, Stoppa, Zappa, Cinaglia, Nardi, Cordea, kyeremateng, Mallamo, Rigione. All.: William Viali



Carrarese: Borra, Ricci G., Ricci, Agyei, Karkalis, Varone, Rosaia ( 20° pt Carissoni), Piscopo, Caccavallo (22° pt Valente), Tavano, Maccarone. A Disp.: Mazzini, Alari, Biasci, Rollandi, Latte Lath, Cardoselli, Bentivegna, Scaglia. All.: Silvio Baldini