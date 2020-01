Carrara - La prestazione maiuscola dell'attaccante azzurro classe '91 nella sfida di domenica sera contro il Siena lo lasciava chiaramente presagire, i numeri lo hanno poi confermato: Nicola Valente è il man of the match di Carrarese-Robur Siena eletto dai tifosi che hanno risposto al sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2019/20”.



Il numero 30 si è conquistato il 37,18% dei voti staccando non di poco Samuele Damiani, al secondo posto con il 14,74% e Saveriano Infantino, terzo con il 10,9%. La classifica generale vede ora Infantino al primo posto (80 voti) Valente al secondo (78) e Damiani al terzo (60).



Il sondaggio verrà riaperto giovedì mattina, all'indomani della sfida tra Carrarese e Pontedera in programma mercoledì sera alle 20.45. Ricordiamo che alla fine della stagione, il giocatore azzurro che avrà ricevuto più voti in totale riceverà in omaggio un weekend in una Spa 4 stelle in Toscana offerto dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni, a Marina di Carrara.