La My Rhythm si prepara al `Ritmica Europa`

Carrara - Dopo l'intenso inizio d'anno che ha visto la My Rhythm, associazione sportiva di ginnastica ritmica di Carrara e con sedi operative anche a Marinella e Casano, in quattro tappe internazionali (Chambery, Udine, Prato e Caorle), le ginnaste, guidate dai coaches Martina Opuratori, Elena Quadrelli, Asia Corsini e dalle coreografe Denise Bertola e Sofia D'Atria, si preparano per i prossimi Campionati: il 16 febbraio una quindicina di ginnaste apuane saranno impegnate a Lido di Camaiore per la prima prova regionale del circuito “Ritmica Europa”, dove presenteranno i nuovi esercizi individuali, ricchi di difficoltà, in fase di studio dalla scorsa estate.



Seguiranno il Campionato di serie D (gara che vedrà impegnate le Junior settore Silver, in cui il risultato finale è dato dalla somma dei punteggi totalizzati con esercizio collettivo a corpo libero e coppia cerchi) ed il Campionato d'Insieme della Federazione Ginnastica d'Italia (nel quale faranno il loro esordio le giovani allieve al primo anno di attività federale), intervallati dalle due prove Toscana-Liguria ACSI (Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI) in cui l'associazione del Presidente Bonuccelli sarà impegnata anche a livello organizzativo e che vedrà scendere in pedana le allieve di tutte le sedi, di ogni livello ed età.



Un programma tecnico rinnovato che vedrà le ginnaste impegnate oltre che nelle competizioni 'classiche', anche nelle gare di Team, nei percorsi motori riservati alle piu piccoline, e nella suggestiva rassegna coreografica. Il prossimo incontro fuori regione sarà invece il Torneo Internazionale “Vera”, in programma aprile a Morbegno ed organizzato per il quinto anno dalla società in cui ha mosso i primi passi ritmici l'olimpionica Veronica Bertolini.



Ecco i nomi delle ginnaste che si preparano a tornare in pedana tra due settimane: Francesca Bertoneri, Sofia Biggi, Elisa Braghenti, Giorgia Braghenti, Beatrice Burchielli, Martina Contardi, Laura Dumitrescu, Nina Zoe Ganapini, Ester Lena, Sara Maffioli, Margherita Menconi, Ginevra Perfigli, Nora Persiani, Carlotta Pianini, Anna Polini e Federica Sgadò.



_____________

ennemor