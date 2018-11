La Carrarese non muore mai. Pareggio ad Arezzo (2-2)

Piscopo regala in pieno recupero il meritatissimo punto esterno agli azzurri

Carrara - AREZZO-CARRARESE

(Stadio "Città di Arezzo". Ore 20.45)

95' FINITA

Arezzo-Carrarese 2-2



94' Borra compie un grande intervento

[ARE 2-2 CAR]



91' GOAL CARRARESE !

Piscopo infila di piatto Pelagotti

[ARE 2-2 CAR]





88' Maccarone mette al centro ma Foresta non ci arriva

[ARE 2-1 CAR]





75' Bentivegna ci prova da limite, para Pelagotti a terra

[ARE 2-1 CAR]





61' Bentivegna su punizione sfiora il palo alla sinistra di Pelagotti

[ARE 2-1 CAR]





58' Tavano alla conclusione deviata in corner

[ARE 2-1 CAR]





51' GOAL AREZZO !

Persano raddoppia con un tap in che infila Borra

[ARE 2-1 CAR]





INIZIO SECONDO TEMPO



FINE 1 TEMPO



44' Brunori ci prova, para Borra

[ARE 1-1 CAR]





41' Un missile di Caccavallo centra la traversa

[ARE 1-1 CAR]





37' Tavano solo davanti a Pelagotti manda alle stelle

[ARE 1-1 CAR]





35' GOAL CARRARESE !

Tavano approfitta di una palla vagante e con la pianta del piede infila il portiere di casa

[ARE 1-1 CAR]



34' Tiro di Agyei deviato in angolo

[ARE 1-0 CAR]



20' GOAL AREZZO !

Basit dal limite all'incrocio dei pali

[ARE 1-0 CAR]



18' Caccavallo si libera ma manda fuori

[ARE 0-0 CAR]



16' Bolide di Zappella, Borra in corner

[ARE 0-0 CAR]



14' Ci prova Valente dal limite, para Pelagotti

[ARE 0-0 CAR]



5' "Dai Carrara vinci e lotta insieme a noi" Si sentono i 150 tifosi azzurri

[ARE 0-0 CAR]



1' Partiti

[ARE 0-0 CAR]



AREZZO (4-3-1-2): 22 Pelagotti; 2 Zappella, 6 Pelagatti, 26 Pinto, 16 Luciani; 8 Foglia, 13 Basit, 4 Buglio; 11 Serrotti; 9 Brunori, 19 Persano.

A disposizione: 1 Melgrati, 3 Varutti, 5 Mosti, 7 Zini, 10 Cutolo, 14 Danese, 17 Salifu, 25 Choe, 27 Bruschi, 28 Keqi, 29 Tassi, 33 Borghini.

Allenatore: Alessandro Dal Canto.



CARRARESE (4-2-3-1): 22 Borra; 8 Rosaia, 13 Ricci L., 23 Ricci G., 33 Karkalis; 4 Agyei, 17 Foresta; 18 Caccavallo, 10 Tavano, 30 Valente; 9 Coralli.

A disposizione: 1 Mazzini, 2 Carissoni, 3 Varga, 6 Alari, 7 Maccarone, 11 Biasci, 12 Rollandi, 19 Piscopo, 20 Mobilio, 21 Cardoselli, 24 Pugliese, 27 Bentivegna.

Allenatore: Silvio Baldini.

ARBITRO: Fabio Natilla di Molfetta (Alberto Zampasse di Bassano del Grappa - Davide Moro di Schio).



Il match del "Città di Arezzo" si preannuncia davvero incandescente. Entrambe le squadre si trovano appaiate in seconda posizione e con una vittoria potrebbero davvero iniziare a sognare in grande e conquistare la vetta ai danni del Piacenza sconfitto ieri a Pistoia. Da una parte abbiamo il fattore casa che potrebbe giocare a favore; dall’altra l’esperienza deli uomini di di Baldini che nelle ultime uscite hanno fatto molto bene e segnato tanto.



