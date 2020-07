La Carrarese atterra a Bari: azzurri pronti per la battaglia

Carrara - La Carrarese, partita questa mattina in direzione Puglia, è atterrata poche ore fa a Bari. La sfida contro i biancorossi è prevista per domani sera alle 20.45 e la posta in palio è altissima: in caso di successo, infatti, gli azzurri avrebbero un posto per la finale playoff. E il sogno Serie B acquisirebbe ancora più concretezza.



Un giorno e mezzo, dunque, per la truppa di Baldini, per caricare le pile al massimo in vista di una gara in cui serviranno forza e carattere. Se al termine dei 90 minuti il risultato fosse ancora in parità, ci saranno tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.



Ricordiamo che la partita sarà visibile, oltre che sui canali di Elevensports, anche in chiaro su Rai Sport. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca live del match, minuto per minuto, qui sulla pagina de La Voce Apuana.