Juventus B 0 - 0 Carrarese: inizia il secondo tempo

Carrara - Secondo tempo



Ore 15:30 inizia il secondo tempo



Primo tempo



Ore 15:15 finisce il primo tempo



33° minuto: va in difficoltà la Carrarese, ma viene graziata da Mavididi che troppo generoso non tira e sbaglia il passaggio per il compagno



20° minuto: match molto noioso fin'ora con solo una traversa di Caccavallo come unica occasione



Ore 14:30 inizia la partita



Juventus B: Nocchi, Zanandrea, Muratore, Toure, Kastanos, Bunino, Mavididi, Alcibiade, Di Pardo, Beruatto, Del Prete. A Disp.: Del Favero, Busti, Andersson, Zappa, Emmannuello, Olivieri, Nicolussi, Zanimacchia, Morelli, Coccolo, Pozzebon, Capellini. All.: Zironelli Mauro





Carrarese: Borra, Carissoni, Karkalis, Ricci L., Ricci, Rosaia, Cardoselli, Tavano, Caccavallo, Velente, Piscopo (1° st Maccarone). A Disp.: Mazzini, Rollandi, Varga, Agyei, Alari, Coralli, Biasci, Pugliese, Bentivegna, Varone. All: Silvio Baldini