Infantino è il man of the match di Alessandria-Carrarese scelto dai tifosi

Carrara - E’ Saveriano Infantino l’uomo partita scelto dai tifosi dopo Alessandria-Carrarese, sfida che si è disputata domenica scorsa e che ha dato il via al sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2019/20”. Il bomber lucano si è aggiudicato il primo posto ottenendo il 28,9% delle preferenze (63 voti sui 218 totali). Dopo di lui, i più votati sono stati Samuele Damiani (16,97%, 37 voti) ed Elio Calderini (12,39%, 27 voti).



Ricordiamo che il sondaggio verrà riproposto ogni settimana al termine del turno di campionato. Una nuova sfida si aprirà dunque il prossimo lunedì, nella giornata successiva a Carrarese-Siena. Alla fine della stagione, il giocatore azzurro che avrà ricevuto più voti in totale riceverà in omaggio un weekend in una Spa 4 stelle in Toscana offerto dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni, a Marina di Carrara.