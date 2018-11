Gli azzurri dominano e si portano a casa i tre punti, Carrarese 4 - 1 Pisa

Vittoria senza mai soffrire per gli azzurri

Carrara - Marcatori Carrarese: 26°-36° Caccavallo, 68° Piscopo, 82° Mobilio



Marcatori Pisa: 90° Marconi



Secondo Tempo



45° minuto: Marconi con una botta da fuori batte Borra per il gol della bandiera



43° minuto: è Piscopo questa volta a sbagliare e a buttare alto a pochi metri dalla porta



42° minuto: di nuovo Mobilio vicino al gol, ma questa volta centra in pieno il difensore ospite



37° minuto: ancora gli azzurri che non si accontentano e Mobilio cala il poker



23° minuto: cross basso di Ricci G. per Piscopo che non sbaglia e chiude virtualmente la partita



15° minuto: su calcio d'angolo il colpo di testa di Carissoni si stampa sulla traversa



11° minuto: ancora in avanti gli azzurri con Foresta che viene anticipato all'ultimo dal difensore davanti la porta



2° minuto: gran punizione di Moscardelli dal limite, ma altrettanto bella è la parata di Borra che salva il risultato in angolo



Ore 15:33 inizia il secondo tempo



Primo Tempo



Ore 15:17 dopo 2 minuti di recupero si chiude il primo tempo



36° minuto: gran cross di Maccarone per Caccavallo che di testa non sbaglia e raddoppia



31° minuto: altro rigore per gli azzurri per fallo su Rosaia. Sul dischetto va di nuovo Tavano che sbaglia di nuovo provando il cuchhiaio



26° minuto: Caccavallo su respinta di Gori porta avanti gli azzurri



25° minuto: ci provano anche gli ospiti con la conclusione di Lisi da fuori area che sfiora il palo



10° minuto: dopo un atterramento in area su Carissoni il direttore di gara fischia il rigore. Sul dischetto si presenta Tavano che si fa parare la conclusione da Gori



1° minuto: partono subito forte gli azzurri con un cross do Biasci che non trova nessuno in mezzo all' area



Ore 14:30 inizia la partita



Carrarese: Borra, Carissoni, Ricci L., Ricci G., Karkalis, Rosaia (37° st Cardoselli), Foresta (37° st Pugliese), Caccavallo (18° st Piscopo), Tavano (6° st Valente), Biasci (18° st Mobilio), Maccarone. A Disp.: Mazzini, Varga, Agyei, Alari, Rollandi. All.: Silvio Baldini



Pisa: Gori, Brignani (1° st Masi), Buschiazzo, Cernigoi (10° st Zammarini), Moscardelli (17° st Marconi), Di Quinzio (34° st Cuppone), Meroni, Marin, Liotti, Lisi (10° st Masucci), Gucher. A Disp.: D'Egidio, Cardelli, Brindelli, Maffei. All.: Luca D'Angelo