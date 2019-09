Giana Erminio-Carrarese: la cronaca del match

Carrara - 40': Occasione Giana! Tedeschi interviene in maniera sontuosa su un tiro ravvicinato e devia in corner.



37': GOL CARRARESE!: Infantino dal dischetto non sbaglia e firma il suo primo gol stagionale.



36': Rigore per la Carrarese!: Infantino steso in area.



34': Grande occasione per i padroni di casa che vanno vicini al gol con un colpo di testa su corner.



29': Cambio obbligato per la Giana: Ganbaretti sostituisce Solerio in difesa.



25': Ammonizione per Foresta.



16': Piccoli in acrobazia non riesce a deviare in rete un cross proveniente dalla destra.



13': Mignanelli entra in area servito da Manneh e tenta un sinistro su cui nessuno riesce ad arrivare.



10': I padroni di casa ci provano con una conclusione dalla distanza. Forte blocca senza problemi.



4': Tentativo di Valente dal limite dell'area su corner battuto da Cardoselli. La palla arriva facilmente tra le braccia di Leoni.



Ore 18:04: inizio del match.



Una bella rappresentanza di tifosi azzurri colora il settore ospiti in attesa del fischio d'inizio.



Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:



Giana Erminio (4-3-3): Leoni; Sosio, Perico, Pirola, Solerio; Remedi, Pinto, Piccoli; Duguet, Perna, Mutton.



Carrarese (4-3-3): Forte; Ciancio, Murolo, Tedeschi, Mignanelli; Cardoselli, Damiani, Foresta; Manneh, Infantino, Valente.



Tutto pronto allo Stadio comunale "Città di Gorgonzola" per il posticipo del girone A di Serie C: si affrontano Giana Erminio e Carrarese, due squadre dalle diverse ambizioni ma con la stessa voglia di portare a casa il bottino pieno.