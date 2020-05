eSports, Pro Club in prima serata su Sky Sport

Carrara - Giovedi 30 aprile in prima serata su Sky Sport si sono accesi per la seconda volta in pochi giorni i riflettori sul calcio virtuale e nello specifico sul Fifa Pro Club 11vs11. Per raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile, 22 calciatori professionisti, tra cui i campioni del mondo Totti e Materazzi e bomber Immobile, si sono sfidati per la rivincita della manifestazione United per l’Italia. Le gare sono state commentate in diretta dai giornalisti di Sky Sport Mario Giunta e Gianluigi Bagnulo, in collegamento con i giocatori per commenti e interviste.



In queste due serate sono state evidenziate anche agli occhi dei più scettici tutte le caratteristiche positive e sportive di questa tipologià di gioco: agonismo, gioco di squadra, senso del gruppo, affiatamento, competenze tattiche, "spogliatoio" anche se a distanza, crescita, comunicazione tra i 22 giocatori.



Aspetti che già due anni fa erano stati notati da ASD Sportivamente e Carrarese Calcio 1908 che a diferenza di molte altre squadre professionistiche, le quali hanno abbracciato il mondo eSports ma nel più semplice 1vs1, hanno intrapreso questo difficile cammino, sicuramente più vicino al calcio vero nelle mille sfaccettature dello sport.



La squadra virtuale azzurra Carrarese eSports come molti sanno per la seconda stagione consecutiva è impegnata nei campionati di Serie C VPG e VPL Pro Club 11vs11, e gara dopo gara ha trovato il suo assetto: i ragazzi di capitan Morabito attualmente sono in corsa per la promozione in entrambe le competizioni.