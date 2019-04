Entella-Carrarese, info biglietti

Il settore ospiti ha capienza di 1700 posti. Vendita fino a venerdi 3 maggio. Biglietti omaggio per gli Under 6 anni.

Carrara - Info biglietti riguardo al match tra Entella e Carrarese di sabato 4 maggio



I residenti nella regione Toscana potranno acquistare i biglietti di Settore Ospiti (€ 10,00 + € 1,50 diritti di prevendita), bambini sino a 6 anni ingresso gratuito con biglietto omaggio da richiedere alla società Virtus Entella tramite mail all'indirizzo accrediti@entella.it) da MARTEDI' 30 APRILE ore 9 sino alle ore 19 di VENERDI' 3 MAGGIO aprile presso:

Carrara point, via Ulivi 19 — Carrara

Edicola La Piazza, pazza Menconi 3 — Carrara

Marinabet, via Genova 19 — Carrara

Ricevitoria-Tabacchi Grillo, Via Provinciale Avenza-Sarzana 55 — Carrara

Tabaccheria Moskyland, via Melara 12 — Carrara Tabaccheria Volpi, via XX settembre 112 - Carrara entella.it e etes.it



Il giorno della partita non potranno essere acquistati biglietti di settore Ospiti; i residenti nella regione Toscana potranno acquistare biglietti in tutti gli altri settori dello stadio, se ancora disponibili.