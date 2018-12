Cuneo 2 - 0 Carrarese: inizia il secondo tempo

Si fa dura per gli azzurri

Carrara -



4° minuto: altra occasione per Gissi lasciato ancora solo, ma sbaglia ancora buttando fuori a pochi metri da Borra



Ore 15:38 inizia il secondo tempo



Primo Tempo



Ore 15:16 finisce il primo tempo



36° minuto: altra occasione per il Cuneo con Gissi che davanti a Borra gli calcia letteralmente addosso



31° minuto: errore difensivo degli azzurri che lasciano Defendi libero di colpire di testa e raddoppiare



22° minuto: gol del Cuneo con Tafa sugli sviluppi di un calcio d'angolo convalidato solo dopo un consulto tra i giudici



10° minuto: ancora in parità la partita con nessuna delle due squadre che si è ancora fatta pericolosa



Ore 14:30 inizia la partita



Cuneo: Marcone, Tafa, Bobb, Defendi, Santacroce, Castellana, Celia, Paolini, Kanis, Marin, Gissi. A Disp.: Gozzi, Said, Romanò, Arras, Jallow, Alvaro, Mattioli, Reymond, Borello, Offidani, De Stefano. All.: . Cristiano Scazzola



Carrarese: Borra, Carissoni, Varga, Ricci, Karkalis, Rosaia, Pugliese (1° st Agyei), Tavano, Maccarone, Coralli (1° st Piscopo), Valente. A Disp.: Mazzini, Alari, Biasci, Rollandi, Shehu, Mobilio, Cardoselli, Ricci, Pedrazzi. All.: . Silvio Baldini