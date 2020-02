Carrarese, un mese di marzo `soldout`

Carrara - Sette gare in venti giorni. Questo è cio' che attende la Carrarese nel mese di marzo sempre che non vi siano ulteriori novità a causa dell'emergenza coronavirus.

Curioso il fatto che dei sette match all'orizzonte ben in sei la Carrarese affronterà squadre lombarde.



Per il momento il calendario di marzo della Carrarese vede la ripresa del campionato con la trasferta di Como (domenica 8, ore 15); per la giornata successiva (domenica 15 ore 17.30) allo Stadio dei Marmi arriva la Pro Patria poi il recupero della gara di Crema contro la Pergolettese (mercoledi 18 marzo, orario ancora da stabilire). Altra trasferta in programma per domenica 22 alle ore 15, sempre in Lombardia, questa volta a Lecco, per fare ritorno allo Stadio dei Marmi per il match clou: quello che si giocherà contro il Monza capolista (mercoledì 25 alle 20,45). Un marzo fitto di impegni che si chiuderà con il derby contro l'Arezzo, in trasferta, domenica 29 alle 17.30.



