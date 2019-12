Carrarese, tutto pronto per la Pianese. «Morale buono. Vietato sbagliare l´approccio»

Carrara - Manca ormai poco al termine del girone di andata. Questa sera alle 21 andrà in scena al "Dei Marmi" Carrarese-Pianese, la prima delle due gare casalinghe con cui la squadra di Baldini chiuderà il 2019 (la prossima settimana sarà il turno del Pontedera). La compagine toscana allenata da mister Marco Masi, neopromossa in serie C, sta viaggiando a un ritmo da lotta salvezza che al momento la vede appaiata a Lecco e Gozzano a 18 punti. I bianconeri non vincono da 4 giornate: l'ultimo successo risale al 2-0 rifilato alla Pergolettese, dopodiché sono arrivati soltanto due punti in quattro gare, frutto di due pareggi esterni contro Renate e Novara. Situazione differente quella della Carrarese, reduce invece da due vittorie consecutive.



"La Carrarese pare essersi riconciliata con sé stessa - ha infatti dichiarato mister Baldini nel commento pre-gara - il morale della squadra è buono e ciò si riflette nella preparazione della settimana che risulta scorrere molto più facilmente, soprattutto dopo aver ottenuto una bella vittoria in trasferta. L'intento di raggiungere un mini filotto di vittorie è stato centrato ma dobbiamo proseguire con questo trend positivo, perché è nelle corde della squadra ottenere altri risultati utili, da qui fino alla sosta invernale. Adesso concentriamoci sulla Pianese, che da neo promossa si è dimostrata capace di giocare le partite al massimo delle proprie potenzialità. Non bisogna assolutamente sbagliare l'approccio alla gara perché è la chiave per facilitare il nostro compito. Per il match di sabato sarà importante far valere l'aspetto del fattore casalingo da unire a quella crescita mentale e di intensità che abbiamo mostrato nelle ultime sfide. Ho la sensazione che la squadra si stia ritrovando totalmente, tanto nella sua identità che negli equilibri tattici, quest'ultimi molto importanti durante la partita. I ragazzi sembrano aver raggiunto una quadratura, di cui eravamo alla ricerca soprattutto per quanto riguarda la voglia di sacrificarsi l'uno per l'altro".



Per quel che riguarda gli indisponibili, le uniche assenze certe rimangono quelle di Caccavallo e Bentivegna. Da valutare le condizioni di Mignanelli, alle prese con un lieve affaticamento. La Pianese dovrà fare invece a meno del portiere Vitali, dei centrocampisti Bianchi, Benedetti e Regoli e del difensore Zagaria.



“Con la Carrarese sarà una partita difficile e tosta contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato - ha commentato il vice allenatore bianconero Roberto Bacci - noi siamo una squadra che soprattutto in trasferta ha sempre fatto delle ottime prestazioni: sappiamo delle difficoltà della partita, ma andiamo a Carrara fiduciosi per cercare di fare risultato come sempre (...) Ce la stiamo mettendo tutta per cercare di mantenere la categoria. Sappiamo che è difficile, ma noi siamo consapevoli che con determinazione, entusiasmo e grinta possiamo ottenere dei buoni risultati e rimanere in Lega Pro”



Queste le probabili formazioni:

CARRARESE (4-2-3-1): Forte; Mezzoni, Tedeschi, Murolo, Ciancio; Damiani, Foresta; Calderini, Cardoselli, Valente; Infantino.



PIANESE (4-3-1-2): Fontana; Gagliardi, Dierna, Cason, Seminara; Figoli, Simeoni, Carannante; Catanese; Udoh, Momentè.



Il direttore di gara sarà il sig. Claudio Petrella di Viterbo, coadiuvato dagli assistenti, sig. Stefano Galimberti di Seregno e sig. Davide Conti di Seregno.