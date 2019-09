Carrarese, sfida calda contro la terza

Carrara - Terza partita in una settimana per gli uomini di Baldini, che questo pomeriggio alle 17.30 se la vedranno con il Renate degli ex Possenti e Teso. Le "pantere" di mister Diana con un inizio di campionato sorprendente hanno conquistato il terzo posto in solitaria, a quota 13 punti. Gli azzurri, sotto di due lunghezze, vedono dunque la possibilità del sorpasso in caso di vittoria al "Città di Meda".



Sarà una sfida tra due dei tre migliori attacchi del girone A: con rispettivamente 10 e 11 reti realizzate, Renate e Carrarese si trovano dietro soltanto all'Alessandria (12 gol). E, a proposito di attacco, gli azzurri dovranno nuovamente fare a meno di tre pedine importanti: Maccarone, Bentivegna e Caccavallo. Da valutare anche le condizioni di Valente, che potrebbe non partire dal primo minuto, mentre Pasciuti dovrebbe essere a disposizione.



"In Lombardia ci attende un'altra partita impegnativa di fronte ad un Renate che è partito forte, inanellando risultati positivi in serie in questa primissima frazione di stagione - ha commentato mister Baldini - In questo incontro sarà essenziale la gestione delle energie psico-fisiche ancora più del solito, trattandosi dell'ultima fatica di una settimana ricca di appuntamenti, come del resto lo è per i nostri avversari. La squadra ha il giusto morale per cercare anche domenica (oggi, ndr.) di ottenere punti importanti che consentono di proseguire una striscia positiva. La nostra sfida deve essere la continuità nella prestazione da cui derivano risultati che ci possono proiettare stabilmente nel treno delle prime".



Queste le probabili formazioni delle due squadre:



RENATE (3-5-2): Satalino; Baniya, Damonte, Possenti; Guglielmotti, Kabashi, Militari, Rada, Anghileri; Galuppini, Maritato.



CARRARESE (4-3-3): Forte; Ciancio, Tedeschi, Murolo, Mignanelli; Cardoselli, Damiani, Foresta; Manneh, Infantino, Tavano.



Il direttore di gara sarà il sig. Luigi Carella di Bari (assistenti Montagnani di Salerno e Perrelli di Isernia).



Per quel che riguarda i precedenti della sfida in casa del Renate, si registra soltanto quello della stagione 2016/17, con la vittoria dei padroni di casa per 1-0 (fonte: Football data)