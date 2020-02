Carrara - Una vittoria fondamentale per la Carrarese nel posticipo di ieri sera contro il Renate. Il secondo posto adesso dista soltanto una lunghezza. Con l'occasione si riapre anche il sondaggio "Vota il miglior gialloazzurro 2019/20", al termine del quale, tramite un conteggio delle preferenze totali ottenute settimana dopo settimana, verrà decretato il giocatore più votato in assoluto dai lettori. Il premio sarà un weekend in una Spa 4 stelle in Toscana offerto dall'Agenzia Datitour di Andrea Vatteroni (Marina di Carrara).



Per votare il migliore in campo di Carrarese-Renate ci sarà tempo fino a domani sera alle 18.