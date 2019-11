Carrarese raggiunta in extremis (2-2)

Carrara -

Triplice fischio finale. L'Arezzo pareggia con due reti negli ultimi quattro minuti



44' Cutolo su punizione deviata in area pareggia il conto

[CAR 2-2 ARE]



40' L'Arezzo accorcia le distanze con Cutolo

[CAR 2-1 ARE]



37' Strepitoso Forte con una parata da manuale su tiro di Caso

[CAR 2-0 ARE]



33' L'Arezzo segna con Caso ma dopo fallo di mano dello stesso giocatore aretino. Gol annullato

[CAR 2-0 ARE]



20' GOAL CARRARESE! Gli azzurri raddoppiano con Infantino, entrato tre minuti prima bravo a deviare un tiro di Calderini

[CAR 2-0 ARE]



18' Pasciuti al tiro impegna coi pugni il portiere avversario

[CAR 1-0 ARE]



8' GOAL CARRAESE! Conson risolve in mischia infilando all'angolino

[CAR 1-0 ARE]



1' Mignanelli alla conclusione Pissardo in angolo

[CAR 0-0 ARE]



Iniziata la ripresa

Squadre all'intervallo



42' Occasionissima per la Carrarese. Cardoselli solo davanti a portiere spara alto sulla traversa

[CAR 0-0 ARE]



40' Tiro cross di Foresta che termina alto

[CAR 0-0 ARE]



35' Occasione Arezzo con Tassi che da buona posizione spara alto

[CAR 0-0 ARE]



29' Maccarone insacca ma si alza la bandiera del guardalinee per offside

[CAR 0-0 ARE]



23' Maccarone anticipato da Pissardo in uscita

[CAR 0-0 ARE]



19' Calcio di punizione di Cutolo, Forte coi pugni che para successivamente un'altra conclusione

[CAR 0-0 ARE]



16' Cross di Ciancio, testa di Cardoselli che manda fuori da buonissima posizione

[CAR 0-0 ARE]



14' Calderini per Cardoselli che tenta la rovesciata senza trovare la deviazione

[CAR 0-0 ARE]



3' Tiro di Cutolo, Forte in angolo

[CAR 0-0 ARE]



1' Partiti

[CAR 0-0 ARE]



Squadre in campo.

Le formazioni in campo



CARRARESE (4-3-3): Forte, Ciancio, Conson, Tedeschi, Mignanelli; Pasciuti, Foresta, Cardoselli; Calderini, Maccarone, Valente. A disp.: Pulidori, Murolo, Badan, Rizzo, Mezzoni, Damiani, Agyei, Tavano, Fortunati, Infantino, Manneh. All. Baldini.

AREZZO (4-4-2):Pissardo; Luciani, Borghini, Baldan, Corrado; Belloni, Foglia, Tassi, Caso; Cutolo, Cheddira. A disp.: Daga, Mosti, Nolan, Picchi, Mesina, Ceccarelli, Piu, Sbarzella, Benucci, Rolando, Sussi, Raja. All. Di Donato.

Arbitro: Paolo Bitonti di Bologna (Dicosta-Buonocore)

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Carrarese-Arezzo, match della quindicesima giornata del girone A di Serie C 2019/2020. Si gioca alle 17:30 di quest'oggi domenica 17 novembre e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio. Quinto posto per i padroni di casa a caccia dei tre punti contro la quattordicesima forza del girone.