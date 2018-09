Cronaca della partita vista dalla parte dei mille tifosi gialloazzurri

Carrara - Giornata di sole , caldo estivo all'”Ettore Mannucci” di Pontedera, ormai obbligatoriamente seconda casa per la Carrarese a causa dell'inagibilità dello Stadio dei Marmi che necessita di lavori per la messa a norma e costringerà ancora per alcune gare i tifosi gialloazzurri a continue trasferte anche per match sulla carta casalinghi.



A Carrara nei due giorni seguenti al derby di Lucca di giovedi sera sono stati strappati 600 e rotti biglietti che, sommati ai circa 500 abbonati garantiscono anche a 100 km da casa alla squadra di Baldini di giocare con la spinta del tifo di mille e piu' anime.



Da Busto Arsizio, con viaggio in Toscana che aumenta di una settantina di chilometri da Carrara a Pontedera nello stadio che porta il nome di un grande ex tigrotto, i bustocchi arrivano in una ventina sistemati dalle forze dell'Ordine nella tribunetta lato destro della gradinata e quindi a debita distanza dagli Ultras della Carrarese considerato che tra i due gruppi, in primis per idee politiche, non è mai corso buon sangue. Ultras della Pro Patria che arrivano all'inizio del match. I bustocchi espongono tre pezze tra cui della di ordinanza “away” con scritto Ultras Pro Patria oltre ad “United e “Tigrotti On Tour”.



Per quanto riguarda il tifo di casa a centro settore campeggia “Curva Nord Lauro Perini” tornati in trasferta dopo il forfait di Lucca a causa delle restrizioni imposte dal Questore , a fianco “Settore 1908” , Maury con noi”, “Lunigiana Presente” ,“Oltre Confine”



Al 15' Pro Patria passa in vantaggio tra l'entusiasmo dei bustocchi tutti praticamente a petto nudo considerato anche il gran caldo. “Noi con la voce, voi con il cuore” : il tifo gialloazzurro non accusa il colpo e continua il sostegno. La Carrarese prima colpisce un palo e poi va vicino al pareggio facendo sobbalzare il settore.



I bustocchi continuano con battimani ed “Ultra'" e saltano sulla struttura di metallo per fare piu' rumore. Il primo tempo termina e tutti a caccia delle birre al bar che, contrariamente a Lucca, qui ci sono.



La ripresa si apre con un “Tieni in alto i tuoi color “ da parte carrarina e subito arriva il pareggio con Tavano ed esplode tutta la gioia del settore gialloazzurro. La squadra di casa preme alla ricerca del vantaggio “Tu non chiedermi perchè non ci sono nel weekend” è il leit motiv del secondo tempo nel settore carrarino.

Immancabili poi i cori per Lauro Perini, Maurizio Etzi e Mauro Giannetti.



Il gol partita su rigore l'esplosione di gioia, qualcuno cade dai gradoni, arriva l'arrampicata di Caccavallo sulla recinzione ed è tempo dell'Ario' di Albe' Valsega” a suggellare una giornata fantastica.



Triplice fischio, urlo liberatorio. Sorrisi e lacrime. Passione vera.



Si ripiegano gli striscioni, si rimonta sui pullman e tutti verso casa.



Dentro gli zaini sogni di gloria.