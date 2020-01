Carrara - E' Cassio Cardoselli, autore della magia che ha portato al momentaneo pareggio in Carrarese-Pontedera, il "Man of the match" della sfida. Il centrocampista scuola Lazio ha ricevuto il 30,94% del totale dei voti, superando Calderini (19,89%) e Valente (13,26%). La classifica generale vede ora Valente al primo posto, Infantino al secondo e Damiani al terzo.



Il sondaggio "Vota il miglior gialloazzurro 2019/20", che verrà riproposto settimanalmente fino alla fine del campionato, si riaprirà all'indomani di Pistoiese-Carrarese, match in programma domani sera alle 20.45. Al termine della stagione, ricordiamo, al giocatore più votato andrà un weekend in una Spa 4 stelle in Toscana 4 offerto dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Marina di Carrara).