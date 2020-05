Carrarese, Pino Carillo nella Storia azzurra

Pino Carillo è il giocatore piu' amato dai tifosi ad aver indossato la maglia numero 3 della Carrarese.Il sondaggio di Voce Apuana /Calcio Massa Carrara ha visto il difensore romano ma carrarino d'adozione (nella foto con mister Simoni) , imporsi nettamente con il 63% dei voti. Secondo è arrivato Diego Vannucci con il 28% mentre per Roberto Giansanti il 9%.Cresciuto nel vivaio laziale, pur essendo tifoso della Roma, disputa una stagione in maglia biancoceleste nel 1985/86. L'anno successivo viene ceduto al Prato. Milita poi nella Carrarese, Lanerossi Vicenza (23 presenze e una rete in serie C1 nel 1989/90), Viareggio.Terminata la carriera apre una tabaccheria a Marina di Carrara. Alla fine di agosto 2015 torna agli onori della cronaca per aver vinto al Totocalcio circa 60.000 €.Con la Lazio colleziona 5 presenze in Campionato.Sono quindi Roberto Aliboni, Cristiano Piccini e Giuseppe "Pino" Carillo i tre giocatori delal Storia azzurra votati finora dai lettori.Alle ore 16 al via il sondaggio riguardante la maglia numero 4.Restate sintonizzati e votate!_________________________

