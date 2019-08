Carrarese, Mignanelli è un giocatore azzurro

Carrara -

Ora è ufficiale. Daniele Mignanelli è un giocatore della Carrarese. Dopo lunghe trattative la società azzurra ed il giocatore lombardo sono arrivati all'accordo.



Questo il comunicato di Piazza Vittorio Veneto.

"Carrarese calcio 1908 srl rende noto di aver acquisito, a titolo definitivo dall' A.S. Viterbese Castrense, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Mignanelli, classe '93.

Il terzino sinistro, originario di Cantù, rappresenta uno specialista del ruolo interpretato con forza e qualità. L'esterno basso ha indossato maglie quali Reggiana e Viterbese in lega Pro con 48 presenze e tre goal in serie B vestendo la casacca dell'Ascoli."



Daniele Mignanelli è un difensore classe 1993 nato a Cantu'. La sua carriera lo ha visto vestire le maglie di Lecco (serie D 12/13), Pro Patria (serie C 13/14), Reggiana (14/15 e 2016) Ascoli in serie B (2016/18) e Viterbese (serie C 2019).



Le prime parole da terzino sinistro azzurro di Daniele Mignanelli.



"Personalmente ho intenzione di vivere una stagione importante,da protagonista e sono convinto che la Carrarese sia in grado di raggiungere obiettivi di alto livello. Il gioco che propone la squadra sotto la guida di Mister Silvio Baldini è di alto gradimento per chi ,come me, è solito percorrere la corsia di sinistra svariate volte durante una partita. La squadra è composta da ottimi elementi e sarà una compagine con la quale tutti dovranno avere a che fare. Il gruppo mi pare affiatato, c'è voglia di lavorare e mettersi a disposizione per cui se continuerermo in questo modo vinceremo molte partite. I tifosi sono caldi e sono sempre presenti anche in trasferta, starà a noi regalare le giuste soddisfazioni alla gente ."