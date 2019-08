Carrarese, il `giallo` della maglia

Presentata in piazza Alberica la nuova maglia 2019-20. Per la prima volta non c'è il colore giallo.

Una scelta innovativa ed in chiave marketing moderno anche comprensibile in un'era dove ormai vengono stravolti tradizione e stili storici basti pensare al Barcellona a quadretti o alla Juve a quarti, ma tra i tifosi la nuova maglia 2019-20 della Carrarese ha, a primo impatto e successivamente sui social, destato qualche perplessità.



Per vestire quest'anno Tavano e compagni da Piazza Vittorio Veneto è' stato infatti scelto il modello "Supernova" della Joma. Punto cruciale: la mancanza del colore giallo sulla maglia stessa se non su sponsor e numeri, ma cosi' è sempre stato. Un azzurro che sfuma all'interno in una fascia bianca con bianchi anche i bordini delle maniche. L'"appeal" con i tifosi si misurerà coi numeri dello store.