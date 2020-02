man of the match

man of the match

Carrara - Calderini, Infantino, Cardoselli. Tre azzurri per tre reti segnate al Gozzano di mister Soda. Un tris che vale tre punti e il secondo posto. Una prestazione maiuscola da parte della squadra di Baldini, in cui questa volta è davvero difficile individuare un unico "uomo partita". Ma il sondaggio "Vota il miglior gialloazzurro 2019/2020" prosegue.



Di seguito la possibilità di votare l'uomo partita della sfida contro i piemontesi. Tempo fino a domani sera alle 18. Ricordiamo che al termine della stagione, il giocatore che avrà ricevuto più voti in assoluto verrà omaggiato dall'agenzia Datitour di Andrea Vatteroni (Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 Stelle in Toscana.