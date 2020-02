man of the match

Carrara - Altra tappa del sondaggio "Vota il miglior gialloazzurro 2019/20". A partire da questo momento i tifosi della Carrarese potranno votare il man of the match di Carrarese-Giana Erminio, terminata 4-1 a favore degli ospiti. Ci sarà tempo fino a domani sera alle 18.



Ricordiamo come sempre che al termine del campionato il giocatore azzurro più votato verrà omaggiato dall'agenzia Datitour di Andrea Vatteroni (Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 Stelle in Toscana.