Carrarese Berretti, un sabato alla Tv

Il Cuneo, alle prese con una grave crisi societaria, non si è presentato alla Covetta

Carrara -

Sembrano non finire mai i problemi per il Cuneo Calcio. Non solo la prima squadra, ora il "domino" arriva a coinvolgere anche le giovanili. La Berretti, che ieri, sabato 2 marzo, avrebbe dovuto affrontare la Carrarese a Carrara, non si è presentata alla Covetta e va quindi incontro all'inevitabile sconfitta a tavolino. Secondo quanto trapela, la società non avrebbe messo a disposizione le risorse economiche per la trasferta in Toscana, e i genitori dei ragazzi non avrebbero fornito la disponibilità a coprire le spese.

Per i ragazzi della Carrarese Berretti un sabato diverso, hanno quindi potuto seguire alla Tv la gara della prima squadra impegnata nel vittorioso match in casa dell' Albissola