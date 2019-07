Carrarese, arriva un ko nella prima amichevole

Carrara -



Fine del match. Allo Stadio dei Marmi la Carrarese in dieci per un'ora, viene superata per 3-1 dalla Selezione Aic

44' Cardoselli serve Tavano in corsa che pero' non trova la porta di poco.

32' Cardoselli solo davanti a Lagomarsini si fa ipnotizzare dal portiere di Carrara

62' Conson vede il portiere fuori dai pali e da centrocampo lo tenta di infilare col pallone che sfiora la traversa

53' Berlighieri si smarca in area e trafigge il neoentrato Pulidori [CAR 1-3 AIC]

46' Partiti per il secondo tempo



Fine Primo Tempo Carrarese 1-Selezione Aic 2



43' Autentica perla dell'arbitro, il signor Marco di Pisa , che in una partita amichevole dai ritmi decisamente bassi trova il modo e la maniera di esibire il secondo giallo a Badan con conseguente espulsione.

40' Mancino solo davanti a Forte spedisce sopra la traversa.

34' Ci prova Biasci ma la conclusione è di poco alta sulla traversa.

28' Sansone riporta in vantaggio al Selezione Aic con una rapida azione in velocità e tiro che non da scampo a Forte [CAR 1-2 AIC]

24' Maccarone a centro area riesce a mettere sotto la traversa per il pareggio [CAR 1-1 AIC]

18' ancora Selezione Aic pericolosa, sventa Murolo in angolo

12' Selezione Aic in vantaggio con un colpo di testa di Mancino solo davanti a Forte [CAR 0-1 AIC]

1' Partiti.



Tutto pronto allo Stadio dei Marmi per la prima uscita amichevole della Carrarese 2019-20 contro la selezione Aic di mister D'Arrigo.



CARRARESE (4-2-3-1): Forte; Pasciuti, Tedeschi, Murolo, Badan; Foresta, Cardoselli; Biasci, Bentivegna, Valente; Maccarone. A disp.: Pulidori, Conson, Lucarelli, Diawara, Tavano, Scolari, Maccabruni, Fortunati, Fantini, Panati. All. Baldini.

RAPP. AIC: Sorrentino, Agnelii, Berlinghieri, Capuano, Ceccarelli, Croce, Domizzi, Mancino, Pasqual, Sansone, Salviato. A disp.: Lagomarsini, Acquafresca, Corrado, Della Rocca, Dellafiore, Fabiano, Longhi, Nocerino, Pulzetti, Nardini. All. D'Arrigo.

ARBITRO: Marco Emanuele (Lencioni, Castro).

RETI: 12' pt Mancino, 24' Maccarone, 28' Sansone, 52' Berlinghieri