Carrarese, anche le altre non brillano

Azzurri sempre in testa. Perdono Arezzo ed Entella, pareggi per Piacenza e Pro Vercelli

Carrara - La Carrarese archivia il pareggio per 1-1 ottenuto al Silvio Piola col Gozzano e puo' comunque sorridere guardando ad alcuni positivi risultati che sono arrivati dagli altri campi ovvero le sconfitte di Entella ed Arezzo , dirette concorrenti ai piani alti della graduatoria del girone A di serie C. Gli amaranto sono stati sconfitti per 2-1 sul terreno della Pro Piacenza coi gol di Nole e Sanseverino che hanno ribaltato il vantaggio ospite di Buglio mentre l'Entella è caduta in casa contro la Pro Patria che è passata per 1-0 con un gol di Gucci. Non mollano invece Pontedera e Pisa che si avvicinano agli azzurri. I granata espugnano per 1-0 il campo dela Pistoiese con la rete messa a segno da parte di Tommasini mentre i nerazzurri fanno fuori all'Arena Anconetani l'Arzachena per 2-0 coi gol di Di Quinzo e Marconi. Oggi pomeriggio altri due match a concludere la giornata. Il Piacenza pareggia a reti inviolate a Cuneo mentre la Pro Vercelli di fa 1-1 al Porta Elisa in casa della Lucchese.



Intanto sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 17^ giornata di Serie C Girone A che si disputerà domenica 16 dicembre:



Albissola vs Cuneo: Sajmir Kumara di Verona (Caso-Torresan)

Arezzo vs Virtus Entella: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Baldelli-Saccenti)

Arzachena vs Pro Piacenza: Michele Giordano di Novara (Micalizzi-Grasso)

Carrarese vs Robur Siena: Michele Di Cairano di Ariano (Vono-Cataldo)

Juventus U23 vs Gozzano: Davide Curti di Milano (Ricciardi-Vitale)

Novara vs Olbia: Claudio Panettella di Bari (Vitali-Amantea)

Piacenza vs Lucchese: Davide Moriconi di Roma 2 (Vettorel-Valente)

Pontedera vs Pisa: Paride De Angeli di Abbiategrasso (Trinchieri-Pacifico)

Pro Patria vs Alessandria: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Miniutti-Colinucci)

Pro Vercelli vs Pistoiese Nicola Donda di Cormons (Zampese-Polo-Grillo)