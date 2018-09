Carrarese, amichevole sull´ottovolante

Gli azzurri senza difficoltà col Genoa Primavera (8-0)

Carrara - CARRARESE-GENOA PRIMAVERA 8-0

CARRARESE: Borra, Carissoni, Ricci G, Murolo , Ricci L, Agyei, Rosaia, Tavano, Valente, Biasci, Piscopo. A disp. Mazzini, Karkalis, Alari, Maccarone, Rollandi, Foresta, Addiego Mobilio, Cardoselli, Pugliese. All. Baldini.

GENOA PRIMAVERA: Raccichini, Piccardo; Adamoli, Da Cunha, Bellich, Karic, Cleonise, Masini, Bianchi, Simeoni, Ventola. A disp. Montaldo, Gasco, Diaby, Turchet, Criscito, Petrovic, Perez, Facchini. All. Sabatini.

ARBITRO: Moretti di Valdarno (Ass. Alaimo e Cantore di Firenze)

RETI: 3' pt Biasci, 6' pt Rosaia, 10' pt Piscopo, 42' Tavano (rig). 14' st Carissoni, 20' st Addiego Mobilio, 22' st e 34' st Foresta

CARRARA- Nessun problema allo Stadio dei Marmi per la Carrarese in campo in un test match con la Primavera del Genoa allenata dall'ex mister Sabatini. Azzurri che si impongono col punteggio di otto a zero sui rossoblu.

La cronaca . Parte a razzo la Carrarese che in dieci minuti realizza tre reti. Apre le marcature Biasci dopo tre minuti. Rosaia con un tocco soft raddoppia al 6' e poi ci pensa Piscopo con un colpo di tacco a calare il tris al decimo. Prima dell'intervallo ci pensa Tavano su calcio di rigore per atterramento di Biasci a portare il risultato sul 4-0. Nella ripresa dentro Karkalis, all'esordio assoluto in azzurro e Maccarone. Carrarese che realizza altre tre reti nell'arco di una decina di minuti. Prima è Carissoni, successivamente vanno a segno Addiego Mobilio e poi Foresta con due reti in pochi minuti e con la giovane difesa rossoblu in chiara difficoltà.