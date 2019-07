Carrarese, amichevole con gli svincolati

Carrara -

L'appuntamento per la prima uscita amichevole della Carrarese 2019-20 è stata fissata per domenica 28 luglio alle ore 18 sul terreno dello Stadio dei Marmi per la consueta amichevole contro la selezione disoccupati.



Sono tanti i nomi che da ieri sono a lavoro a Coverciano, nel ritiro dei “senza contratto” organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori. Tra i 63 giocatori, di cui quattro donne, anche Robert Acquafresca, Andrea Barzagli, Francesco Della Rocca, Hernan Dellafiore, Maurizio Domizzi, Manuel Pasqual, Christian Puggioni, Stefano Sorrentino e Antonio Nocerino. Nel gruppo, come si nota, c’è l’ex juventino Barzagli che ha annunciato l’addio al calcio: la partecipazione alla preparazione dell’Assocalciatori permette infatti di ottenere, grazie a un accordo con la Figc, l’abilitazione ad “allenatore di base - Uefa B” seguendo un corso che si svolgerà parallelamente al ritiro di Coverciano. E' proprio per ottenere il patentino che Barzagli si è iscritto alla preparazione Aic.



I 63 calciatori saranno divisi in tre gruppi, agli ordini di uno staff tecnico coordinato dagli allenatori Renzo Ulivieri (foto), Ettore Donati, Francesco D’Arrigo e Marco Maestripieri. Sono previste anche alcune gare amichevoli in diverse località della Toscana: il 24 luglio, il 28, il 31 e il 4 agosto. La preparazione si chiuderà il 6 agosto.



