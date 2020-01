Carrarese 3 - 1 Robur Siena: gli azzurri tornano alla vittoria.

Carrara - 19:22: triplice fischio dell'arbitro, gli azzurri sconfiggono nettamente il Siena. Si è vista una Carrarese molto cinica sotto porto rispetto alla partita di domenica scorsa. Netto miglioramento anche in fase difensiva.



46' st: punizione dai 30 metri di Valente ma il tiro si spegne sul fondo.



44' st: Valente tenta un tiro a giro ma una deviazione provvidenziale di un difensore fa finire la palla in calcio d'angolo.



41' st: il Siena accorcia le distanze con una rete di Ortolini. il numero 9 a tu per tu con Forte lo trafigge.



38' st: Valente serve in profondità Piscopo che prova un pallonetto ma non riesce a centrare lo specchio.



14' st: TERZO GOL CARRARESE: corta respinta di Confente sulla punizione di Valente, Infantino da rapinatore d'area insacca.



4' st: Calderini prova una conclusione ma la palla esce sul fondo.



Ore 18:33: inizia il secondo tempo.



Ore 18:18: termina il primo tempo. Squadre negli spogliatoi.



46' p.t: RADDOPPIO CARRARESE!: Punizione dalla destra, Valente crossa in area e Tedeschi colpisce al volo piazzandola sotto l'incrocio.



36' p.t: GOL CARRARESE!: Cardoselli, servito in area da Maccarone, trova la deviazione di Lombardo che spiazza Confente.



35' p.t: Migliorelli arriva a crossare dal fondo sulla sinistra e mette in mezzo una palla interessante per l'accorrente Serrotti che alla fine spedisce a lato.



31' p.t: bella azione personale di Cesarini che arriva a calciare dal limite dell'area. La palla finisce di poco sopra la traversa.



24' p.t: gioco piuttosto spezzettato in questa fase di match, con tanti falli da una parte e dall'altra



7' p.t: tentativo dalla distanza di Da Silva, Forte respinge.



2' p.t: primo squillo per gli azzurri. Maccarone mette in area una palla interessante per Valente che però non riesce ad arrivarci.



Ore 17:32: inizia la sfida.



Carrarese e Robur Siena scaldano i motori al Dei Marmi. Squadre in campo per il riscaldamento.

Nel frattempo, ufficializzate le formazioni iniziali:



Carrarese (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Murolo, Tedeschi, Mignanelli; Damiani, Pasciuti; Valente, Cardoselli, Calderini; Maccarone. A disp: Pulidori, Conson, Agyei, Tavano, Infantino, Piscopo, Mezzoni, Fortunati. All.: Silvio Baldini.



Robur Siena (4-3-2-1): Confente, Lombardo, D'Ambrosio, Baroni, Migliorelli; Da Silva, Gerli, Arrigoni; Serrotti, Cesarini; Guidone.