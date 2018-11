Carrarese 3 - 0 Albissola: Caccavallo firma il tris per gli azzurri

Azzurri in cerca di una vittoria che non arriva da 3 giornate

Carrara - Secondo Tempo



30° minuto: ancora fermo sul 3 a 0 il secondo tempo con gli azzurri che si litano a mantenere il vantaggio



12° minuto: Caccavallo in area salta più in alto di tutti e batte il portiere



Ore 15:35 inizia il secondo tempo



Primo Tempo



Ore 15:17 dopo 1 minuto di recupero si chiude il primo tempo



37° minuto: ancora Tavano che con un cucchiaio delizioso dal limite dell' area batte il portiere e raddoppia



31° minuto: si fa vedere ancora in avanti la Carrarese con Tavano che però si ingambestra col pallone in area di rigore non riuscendo a servire alcun compagno



19° minuto: anche Biasci vicino al gol dopo una bella cavalcata di Valente sulla fascia, ma molto bravo Piccardo a respingere in angolo



17° minuto: azzurri vicini al raddoppio con un colpo di testa di Caccavallo che si stampa direttamente sul palo



7° minuto: gran gol di Tavano in semi rovesciata grazie ad un gran assist di Foresta dopo il recupero di un gran pallone al limite dell' area avversaria



Ore 14:30 inizia la partita



Carrarese: Borra, Carrissoni, Alari, Ricci, Karkalis, Rosaia, Foresta (22° st Mobilio), Caccavallo (17° st Bentivegna), Valente (22° st Cardoselli) , Tavano (22° st Maccarone), Biasci (12° st Piscopo). A Disp.: Mazzini, Agyei, Coralli, Rollandi, Piscopo, Ricci G., Pugliese. All.: Silvio Baldini





Albissola: Piccardo, Sancinito (17° st Raja), Balestrero (1° st Bezziccheri), Cais (31° st Bartulovic), Martignago (26° st Bennati), Oliana, Calcagno, Oukhadda, Oprut, Gibilterra (17° st Mahrous), Nossa. A Disp.: Bambino, Albertoni, Gulli, Sibilia, Durante, Gargiulo. All.: Claudio Bellucci



Pre Partita



Ore 14:00 tutto pronto allo stadio "Dei Marmi" di Carrara per la 10° giornata di Lega Pro e per la prima partita degli azzurri sostenuti dal proprio pubblico nel proprio stadio che per ora non è ancora del tutto agibile. Azzurri anche in cerca di una vittoria che ormai non arriva da 3 giornate