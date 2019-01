Carrarese 2 - 1 Lucchese: Tavano prima pareggia e poi porta avanti gli azzurri

Parte subito in salita per gli azzurri

Carrara - Secondo tempo



25° minuto: grande azione degli azzurri sul limite dell'area per liberare Tavano davanti al portiere e portare avanti la formazione di casa



23° minuto: vicino al gol Caccavallo con un bel tiro a giro respinto però dal portiere ospite



9° minuto: Tavano viene atterrato in area da Bernardini e viene fischiato il rigore, sul dischetto va lo stesso Tavano che spiazza il portiere e pareggia



Ore 15:32 inizia il secondo tempo



Primo Tempo



Ore 15:15 finisce il primo tempo



36° minuto: pericolosa la Lucchese in contropiede ancora con Bortolussi, ma questa volta Borra respinge in angolo



30° minuto: dopo i lampi iniziai di entrambe le squadre la partita è calata di ritmo e con fatica si vedono delle occasioni degne di nota



6° minuto: c'è subito la reazione degli azzurri su calcio d'angolo con varone che di poco manca l'impatto di testa col pallone da distanza molto ravvicinata



4° minuto: parte subito alla grande la formazione ospite con Bortolussi che si inserisce tra i due centrali e segna



Ore 14:30 inizia la partita



Carrarese: Borra, Carissoni, Varga (1° st Ricci), Karkalis, Ricci L., Varone (16° st Piscopo), Rosaia, Bentivegna (1° st Cardoselli), Valente (1° st Caccavallo), Biasci (1° st Tavano), Maccarone. A Disp.: Mazzini, Alari, Rollandi, Shehu, Pugliese. All.: Silvio Baldini.



Lucchese: Falcone, Martinelli, Lombardo, Sorrentino, Provenzano, Bernardini, Santovito (27° st Greselin), Favale, Gabbia, Bortolussi (27° st Isufaj), Zanini. A Disp.: Scatena, Bacci, Madrigali, Castagna, Cardore, Palmese, De Vito, Baroni, De Feo. All.: Giancarlo Favarin