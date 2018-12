Carrarese 1 - 1 Pistoiese: inizia il secondo tempo

Per mantenere il primato

Carrara - Secondo Tempo



9° minuto: punizione per gli azzurri dal limite con Tavano che sfiora l'incrocio



2° minuto: prima occasione per gli azzurri con Ricci che da fuori sfiora la porta



Ore 15:35 inizia il secondo tempo



Primo Tempo



Ore 15:20 dopo 2 minuti di recupero si chiude il primo tempo



32° minuto: su calcio di punizione Ricci G. serve Ricci L. che svetta su tutti e batte di testa il portiere ospite



16° minuto: Caccavallo taglia tutto il campo da destra a sinistra per poi servire Biasci in mezzo all'area che sfiora solo il pallone



6° minuto: gran palla di Latte Lath per Forte che batte Borra in pallonetto



5° minuto: prima occasione per gli azzurri con Biasci che non riesce a battere Meli che in uscita copre bene la sua porta



Ore 14:32 inizia la partita



Carrarese: Borra, Carissoni, Karkalis (22° pt Rosaia), Ricci L., Ricci G., Agyei, Foresta, Caccavallo, Tavano, Biasci (7° st Piscopo), Maccarone (19° st Valente). A Disp: Mazzini, Alari, Coralli, Rollandi, Mobilio, Cardoselli, Pugliese. All.: Silvio Baldini



Pistoiese: Meli, El Kaouakibi, Terigi, Dossena, Fanucchi, Latte Lath, Muscat, Luperini, Forte, Picchi, Ceccarelli (12° st Llamas). A Disp: Crisanto, Tartaglione, Vitiello, Cellini, Luka, Sallustio, Dosio, Cerretelli, Pagnini. All.: Antonino Asta