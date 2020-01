Carrarese 0-1 Pontedera SEGUI IL LIVEMATCH

Carrara - 27' Bruzzo , ben servito da Semprini, con un tocco sottomisura porta in vantaggio il Pontedera

[CAR 0-1 PON]



19' Cross dalla destra di Pavan ma Pulidori esce sicuro

[CAR 0-0 PON]



14' Tentativo a girare di Calderini, blocca Sarri in presa aerea

[CAR 0-0 PON]



8' Semprini va a segno ma la rete degli ospiti è annullata per segnalazione di offside da parte del guardalinee

[CAR 0-0 PON]



5' Ci prova Pasciuti da limite ma il pallone è a lato

[CAR 0-0 PON]



2' Conclusione di Visconti alta sulla traversa

[CAR 0-0 PON]



1' Partiti

[CAR 0-0 PON]



Le formazioni in campo

CARRARESE: Pulidori, Pasciuti, Tedeschi, Murolo, Ciancio, Foresta, Damiani, Valente, Cardoselli, Calderini, Infantino. A disp. Pinna, Conson, Agyei, Maccarone, Tavano, Mezzoni, Fortunati, Centonze. All. Baldini.

PONTEDERA: Sarri, Cicagna,Piana, Visconti, Pavan, Bruzzo, Capone, Serena, Ropolo, Semprini, De Cenco. A disp. Bianchi, Cardelli, Giuliani, Risaliti, Benassi, Barba, Salvi, Bernardini, Bardini, Balloni, Danieli. All. Maraia.

ARBITRO; Natilla di Molfetta (Ass. Micaroni di Chieti / Stringini di Avezzano)





Tutto pronto allo Stadio dei Marmi di Carrara per il big match di recupero infrasettimanale della prima giornata di ritorno di Serie C girone A.

Di fronte la Carrarese di mister Silvio Baldini reduce dalla brillante vittoria di domenica scorsa sempre ai Marmi con la Robur Siena, dall'altra la sorpresa Pontedera attualmente seconda forza del torneo alle spalle della battistrada Monza.

Fischio d'inizio fissato per le 20.45.

