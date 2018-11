Bel secondo tempo degli azzurri che riescono a portarsi a casa la vittoria, Alessandria 2 - 3 Carrarese

Gli azzurri hanno la meglio con qualche difficoltà sul finale

Carrara - Marcatori Alessandria: 62° - 91° Santini



Marcatori Carrarese: 47° Tavano, 69° Bentivegna, 73° Valente



Secondo Tempo



Ore 18:25 dopo 6 minuti di recupero si chiude la partita



45°+1 minuto: ancora Santini che si avventa in area su una respinta di Borra e accorcia le distanze



40° minuto: vicini al poker gli azzurri con Maccarone, ma la sua conclusione finisce di poco fuori



28° minuto: Agyei da fuori area sbaglia la conclusione che fortunatamente si ritrova sui piedi di Valente che non sbaglia e insacca la palla in rete



24° minuto: punizione fantastica di Bentivegna che si insacca direttamente sotto l' incrocio dei pali



17° minuto: Gatto in mezzo al campo recupera un gran pallone e serve Santini che davanti a Borra tutto solo non sbaglia



2° minuto: Coralli protegge palla in area, si gira e serve Tavano che non sbaglia davanti alla porta



Ore 17:35 inizia il secondo tempo



Primo Tempo



Ore 17:16 dopo 1 minuto di recupero si chiude il primo tempo



33° minuto: mancino insidioso dalla distanza da parte di Caccavallo, ma Cucchietti si supera e respinge in angolo



20° minuto: ancora bloccata la partita con entrambe le formazioni che non riescono a crearsi occasioni



3° minuto: errore in uscita di Borra in uscita su De Luca che a porta vuota non riesce a centrare la porta sguarnita da posizione defilata



Ore 16:30 inizia la partita



Alessandria : Cucchietti, Agostinone, Santini, Gatto, De Luca (32° st Talamo), Maltese (11° st Bellazzini), Sartore (32° st Rocco), Gjura, Badan, Gazzi, Prestia. A Disp.: Pop, Sessa, Zogkos, Delvino, Scatolini, Gerace, Sbampato, Fissore, Cottarelli. All.: Gaetano D'Agostino



Carrarese: Borra, Karkalis, Ricci G., Agyei (38° st Carissoni), Ricci L., Rosaia, Foresta, Tavano (7° st Piscopo), Caccavallo (18° st Bentivegna), Valente (38° st Biasci), Coralli (18° st Maccarone). A Disp.: Mazzini, Alari, Rollandi, Mobilio, Cardoselli, Pugliese. All.: Silvio Baldini



Pre Partita



Ore 16:10 tutto pronto allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria per ospitare l' 11° giornata di Lega Pro con gli azzurri che schierano il miglior attacco del campionato contro una delle migliori difese. Chi la spunterà alla fine?