Basket, promozione: Carrara passeggia a Capannori, Massa perde in casa

39-74Carrara Legends: Degl'Innocent 24i; Diamanti M. 20; Ferrari 8; Benfatto 6; Nicoli 5; Capaccioli 4; Leonardi 3; Lusuardi 2; Figliè 2; Marazzini; Diamanti L.; Peselli;65-90Pallacanestro Massa: Olivi L. 24, Canciello C. 15, Leovino L. 8, Correa De Oliveira P. 7, Hakmi Z. 5, Canciello L. 2, Borgioli L. 2, Simoncini M. 2, Baracca M., Giusti L. ne.Nel girone C di Promozione Toscana dopo la quarta giornata di ritorno, non cambia il padrone. Alla vetta del girone rimane ancora Carrara Legends che grazie alla netta vittoria sul campo del Capannori riesce a confermare il primo posto ottenuto settimana scorsa dopo il big match contro Rossoblù Montecatini.Nulla da fare per il fanalino di coda Pallacanestro Massa che lotta ma cede al PalaOliveti, lo scorso 9 febbraio, contro i Lucca Skywalkers. Ancora 0 punti per i biancorossi che però continuano a giocare con la passione di sempre.I massesi cercheranno riscatto prossima settimana sul campo del BRB Montecatini, mentre la formazione carrarese riposerà.Di seguito la classifica:Basket Carrara Legends 24; Rossoblù Montecatini 22; Cefa Basket Castelnuovo 22; Lucca Skywalkers 20; BRB Montecatini 18; Ludec Porcari 16; Pallacanestro Capannori 16; Basket Versilia 16; Pallacanestro San Miniato 14; Prato Giovane Basket 14; Basket Cerretese 14; BT87 Pistoia 4; Pallacanestro Massa 0.

NICOLA BONGIORNI