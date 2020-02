Basket, Carrara Legends vince e si prende la vetta

- Ieri, 4 febbraio alle 21.15, presso il PalaSport di Avenza è andato in scena l'atteso big match del girone C di Promozione Toscana. Si sono scontrate sul parquet di Avenza le prime due della classe, a pari merito con Castelnuovo: i padroni di casa Carrara Legends e i Rossoblù Montecatini, 20 punti a testa in classifica.Al termine di una partita tirata e avvincente a spuntarla è stata proprio la formazione carrarese che grazie alla seconda tripla della serata di Lorenzo Nicoli ferma il tabellone sul 70-68.Preziosissima vittoria per gli uomini di coach Gallerini che dopo la sirena hanno potuto festeggiare non solo i due punti in classifica ma anche il primo posto solitario, raggiunto con la complicità dei Lucca Skywalkers, prossimi avversari della Pallacenstro Massa, che in contemporanea battevano per 77-71 il Cefa BK Castelnuovo nell'altra sfida della serata.Qualche giorno per godersi la vetta, a +2 proprio su Montecatini e Castelnuovo, prima di gettarsi a capofitto sul prossimo impegno: la trasferta di lunedì 10 febbraio a Capannori.Il tabellino della partita:70-68: Ferrari 18pt; Nicoli 12pt; Leonardi 10pt; Lusuardi 6pt; Capacchioli 6pt; Diamanti M. 6pt; Degl'Innocenti 5pt; Figliè 4pt; Benfatto 3pt; Diamanti L.; Peselli; Marazzini.

NICOLA BONGIORNI