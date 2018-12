Altra prestazione impeccabile per gli azzurri che dilagano, Pro Piacenza 0 - 5 Carrarese

Gli azzurri dilagano al Garilli

Carrara - Marcatori Carrarese: 14° Maccarone, 36°-61° Caccavallo, 48°-56° Tavano



Secondo Tempo



Ore 16:23 dopo 3 minuti di recupero si chiude la partita



22° minuto: ci prova la Pro con Scardina ma Karkalis salva di testa sulla linea



16° minuto: ancora Caccavallo che da fuori area vede il portiere fuori dai pali e con un pallonetto lo batte



11° minuto: atterrato Caccavallo in area con conseguente rigore ed espulsione per Pasqualoni. Sul dischetto va Tavano che sbaglia ma sulla respinta cala il poker



9° minuto: ancora azzurri vicino al gol con Valente che a pochi metri dalla porta spara alto



3° minuto: bastano solo 3 minuti agli azzurri per portarsi sul 3 a 0 con Tavano



Ore 15:33 inizia il secondo tempo



Primo Tempo



Ore 15:17 dopo 2 minuti di recupero si chiude il primo tempo



45° minuto+2 : Borra permette ai suoi di andare all' intervallo con ancora 2 gol di scarto con un' altra grande parata su Scardina



39° minuto: prima reazione della squadra di casa con Nolè da posizione ravvicinata, ma Borra non si fa trovare impreparato e respinge



36° minuto: doppio passo di Caccavallo che si libera di due uomini in area e a giro batte il portiere sul palo più lontano



33° minuto: grande azione azzurra che non viene premiata dal gol grazie ad una deviazione dopo il tiro di Maccarone all' interno dell'area piccola



14° minuto: ottimo passaggio di Tavano per Maccarone che a pochi metri dalla porta non sbaglia e torna al gol



10° minuto: il primo tiro in porta della partita è per la squadra di casa con un colpo di testa di Scardina troppo centrale per impensierire Borra



Ore 14:30 inizia la partita



Pro Piacenza: Bertozzi, Pasqualoni, Maldini (4° st Kalombo), Mangraviti, Nava (26° pt Sicurella), Nolè (13° st Polverini), Scardina, Milani (1° st Ahmed), Zanchi, Ledesma, Remedi. A Disp.: Zaccagno, Bajic, Sanseverino, Zola, Quaini, Perrotti, Poddie, Volpicelli. All.: Riccardo Maspero



Carrarese: Borra, Carissoni (13° st Pugliese), Ricci L., Karkalis, Ricci, Foresta (1° st Agyei), Rosaia, Valente (13° st Piscopo), Tavano (17° st Biasci), Caccavallo (20° st Mobilio), Maccarone. A Disp.: Mazzini, Varga, Alari, Rollandi, Mobilio, Cardoselli. All.: Silvio Baldini