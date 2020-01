Alessandria-Carrarese, azzurri pronti a ripartire: «Iniziamo col piede giusto»

Carrara - La Carrarese dà il via al proprio girone di ritorno allo stadio Moccagatta, sul campo dell'Alessandria, dove incontrerà una delle concorrenti per il secondo posto. Una sfida calda, dunque, per inaugurare il 2020 e per iniziare col botto la seconda parte di campionato. I piemontesi di mister Cristiano Scazzola si trovano sotto gli azzurri di tre lunghezze, all'ottavo posto, in una classifica medio-alta che rimane comunque piuttosto corta. E' un trend non troppo positivo quello che ha caratterizzato le ultime gare dei grigi, fatta eccezione per la vittoria contro la Pro Vercelli, a conclusione del girone di andata. Per il resto, un solo punto nelle precedenti quattro gare. La Carrarese arriva invece da due vittorie e un pareggio, quello contro la Pianese che, acciuffato in pieno recupero dagli uomini di mister Masi, ha assunto il sapore di beffa.



Gli azzurri si presentano in terra piemontese con un'unica assenza certa, quella di Caccavallo, per il quale il rientro in campo è previsto tra qualche settimana. Diverso il discorso per Bentivegna, che ha sì recuperato dall'infortunio, ma che deve ancora trovare la condizione ottimale. Per quanto riguarda i grigi, Scazzola recupera Prestia, anche se "part time", e soprattutto Eusepi, arruolabile e pronto probabilmente a partire dalla panchina.



"Siamo pronti ad affrontare una partita importante e difficile - ha dichiarato Scazzola - contro la squadra migliore del girone dopo il Monza. (...) Una formazione importante per l’organico a disposizione. A livello di individualità, da metà campo in su, hanno tutti ruoli doppi di un certo spessore. Rapida nell’azione e nel pensare".



"L'idea è iniziare con il piede giusto di fronte ad una squadra – ha replicato Baldini – che rappresenta un bel banco di prova. Ma se vogliamo posizionarci favorevolmente nei playoff dobbiamo macinare punti già da domenica per un girone di ritorno che mi auguro possa essere importante. Il nostro intento deve essere quello di recuperare i punti persi per strada e guadagnare posizioni in classifica ed ogni gara è un'occasione da sfruttare, evitando quei momenti in cui perdendo un po' la bussola abbiamo gettato al vento risultati che sembravano ormai alla portata".



Queste le probabili formazioni:



Alessandria (4-3-3): Valentini; Sciacca, Cosenza, Dossena, Celia; Suljic, Castellano, Casarini; Chiarello, Arrighini, Sartore.



Carrarese (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Tedeschi, Murolo, Mignanelli; Damiani, Foresta; Calderini, Cardoselli, Valente; Infantino.



Il direttore di gara sarà il signor Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa.

A coadiuvarlo saranno gli assistenti Santino Spina di Palermo e Pietro Pascali di Bologna.