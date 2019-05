`Grande Trekking 2019`, in duemila per da Marina di Carrara al Sagro

Carrara - Proprio come nell'ultima edizione anche il sesto Grande Trekking “Dal mare alla vetta” – patrocinato da Regione Toscana, Parco regionale delle Alpi Apuane, Comune di Carrara e Provincia di Massa Carrara – vedrà ai nastri di partenza circa duemila partecipanti; moltissimi quelli che verranno da fuori zona. Iscrizioni chiuse per il sesto GT di domenica 26 maggio: 32 chilometri dal litorale di Marina di Carrara fino alla vetta del monte Sagro per un dislivello di 2200 metri. E quest'anno a gridare “sfida te stesso” ci saranno anche le mountain bike.



I percorsi e le informazioni. Tre, appunto, le categorie della sesta edizione: “Trail Running” (corsa agonistica); “Walk Trail” (la camminata libera, non competitiva, consueto appuntamento dell'iniziativa); la “Mountain Bike” (raduno ciclo-turistico). Il ritrovo per tutti domenica è fissato a partire dalle 6 (con ritiro dei pettorali fino alle 7,20), presso Largo Giuseppe Taliercio. Ovviamente si raccomanda la massima puntualità. La partenza, invece, è prevista alle 7,45 per gli iscritti al raduno ciclo-turistico. In questo caso il percorso coinciderà fino a Castelpoggio con corsa e camminata non competitiva; l'arrivo però sarà a Foce Pianza (1289 metri). Dopo le mountain bike, alle 8 ecco il via per “Trail Running” e “Walk Trail” (gli iscritti alla camminata partiranno dalla spiaggia). Per il “Trail”, ricordiamo, è attivo anche il servizio trasporto bagagli da Marina di Carrara al village di Foce Pianza.



Sabato 25, gli organizzatori saranno a Marina di Carrara, presso Largo Giuseppe Taliercio (lato hotel Tenda Rossa), per il ritiro dei pettorali e del pacco gara dalle 10 alle 19. Domenica 26 sarà attivo inoltre dalle 13 il servizio di bus navetta. Non è possibile prenotare il posto; dal Grande Trekking consigliano ai residenti locali di organizzarsi nei giorni precedenti con mezzi propri senza però parcheggiare la macchina a Foce Pianza. Per ulteriori informazioni sul regolamento dell'iniziativa (a partire dall'abbigliamento) e per le novità dell'ultimo minuto si possono consultare il sito del Grande Trekking e la pagina Facebook dell'evento. Il Grande Trekking inoltre aderisce alla campagna “Io non getto i miei rifiuti”: chi sarà sorpreso a gettare rifiuti nel tracciato sarà sanzionato dunque con una multa (e squalificato nel caso partecipasse della corsa competitiva).



Lo spettacolo e le novità. Grande festa presso il punto di partenza dove ci sarà, oltre alla diretta di Radio Nostalgia, anche la banda comunale e il passaggio di saluto dell'elicottero targato Grande Trekking. Ecco perché gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza ad assistere a quello che si preannuncia come un momento di festa prima delle varie partenze. Tra le novità di quest'anno, inoltre, nel pacco gara sarà presente un coupon per partecipare, al village di Foce Pianza, al pasta-party. Prima, lungo il tracciato, ci saranno dei punti di ristoro: a Fontia, con accoglienza della Pro Loco del paese, a Castelpoggio (per il “Trail”) e alla Gabellaccia.